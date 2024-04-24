حصاد مجازر الاحتلال في اليوم الـ201 من العدوان على غزة

العالم - خاص بالعالم

لليوم المائتين وواحد يتواصل العدوان الاسرائيلي على غزة موقعا العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين وبحسب مصادر في القطاع فقد استشهد عدد من الفلسطينيين واصيب اخرون عقب قصف جوي استهدف منزلا في حي السلام شرقي رفح.

كما استشهد عدد اخر في قصف استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة فيما سيتواصل انتشال عشرات الجثث من مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي في خانيونس.

من جهته، قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الحرب الإسرائيلية على غزة عرضت مدن القطاع إلى دمار أكبر مما تعرضت له مدن ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية. مشيرا الى مقتل مائتين وتسعة واربعين من العاملين في المجال الإنساني ونحو مائة صحفي في الهجمات الإسرائيلية على غزة.



وقال بوريل إنه يجب على حكومة الاحتلال احترام القانون الدولي وتنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وضمان حماية جميع المدنيين.

من جانبه قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني، إن مائة وستين من مقار الوكالة في قطاع غزة دمرت بشكل كامل.

اما المركز الاورومتوسطي لحقوق الإنسان فقد وثق أكثر من مائة واربعين مقبرة جماعية أو عشوائية أو مؤقتة في القطاع.



وقال المرصد في تقرير اصدره بمناسبة مرور مائتي يوم من العدوان أن الجيش الاسرائيلي أسقط أكثر من سبعين ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، بالإضافة إلى عمليات التجريف، وتدمير جميع المباني بعمق يصل إلى كيلومتر واحد شرقا وشمالا من القطاع بهدف إقامة منطقة عازلة.

