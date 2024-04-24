فيديو خاص: تعرف على أرض الذهب الأسود في إيران

العالم - مراسلون

من بعيد يتضح على ملامحها الثراء. إنها أرض النفط والغاز. عرفت بأرض الذهب الأسود، أكثر من 500 بئر نفطي في محافطة خوزستان تتوزع على نقاط مختلفة. يتم استخراج مخزونها بواسطة منصات الحفر التي يتخطى عددها المئة منصة.



وقال مدير منصة حفر علي عباسي نجاد لمراسل العالم: "بداية العمل تأتي شركة اكتشاف النفط وتقوم بتحديد النقاط التي يتواجد فيها النفط ومن بعد ذلك نقوم بعملية الحفر والاستخراج بواسطة هذه المنصات ،، نحتاج في كل منصة مئة وعشرين عامل يعملون بصورة يومية".



طواقم العمل في هذه المنصات متخصصة في تقنية استخراج النفط، وتتبع نظاما محكما للأمان طوال بقائها على المنصة.

وقال الخبير في الحفريات علي مدد مولايي لمراسل العالم: "نقاط السلامة هنا من الظروري مراعتها بكل جدية لان المنصة تحتوي على مواد حارقة وسريعة الاشتعال، لحد الان ونتيجة التزامنا لتلك النقاط لم نتعرض لاي حادثة اثنا عملنا في المنصات".



يحتاج العمل في كل منصة من اربعة الى ستة اشهر وتصل عملية الحفر في كل منصة إلى اكثر من اربعة آلاف كيلومتر للحصول على النفط الخام.

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