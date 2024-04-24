فيديو خاص: انفجاران كبيران في اقليم التفاح، اليكم التفاصيل!!

العالم - خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا أن تكتم العدو وعدم افصاحه عن خسائره عكسته اليوم الهيستريا الاسرائيلية من خلال الغارات العدوانية العنيفة التي شنها، والتي تلقى مقابلها ردودا من المقاومة كانت مؤلمة جدا له.

واوضح ان المقاومة شنت منذ الصباح سلسلة عمليات بمستوطنة شوميرا بصلية صاروخية كبيرة من الكاتيوشا استهدفت مباني استيطانية وايضا ثكنات عسكرية وتجمعات لجنود الاحتلال.

وتابع مراسل قناة العالم: كما تم استهداف موقع الرابع بصواريخ موجهة ودقيقة اصابت جمعات جنود الاحتلال في محيط موقع الراهب، كما استهدفت المقاومة بصواريخ موجهة مبنى يتحصن فيها جنود الاحتلال في موقع افيفيم.

واكد ان الاحتلال اعترف بأن قتلى وجرحى سقطوا له في الهجوم وتم اعطاب آليات ايضا.

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