تزايد التصعيد في الضفة والقدس المحتلتين.. والتوسع الدولي لحراك الجامعيين الأميركيين

العالم - بانوراما

كما شهدت الضفة الغربية عملية دهس أسفرت عن جرح مجندة في حين لاذ المنفذ بالفرار.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تصاعد الحراك الطلابي الاميركي الداعم للشعب الفلسطيني والرافض لدعم الولايات المتحدة لجرائم الإبادة التي يرتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.



ودخل الحراك اليوم الرابع عشر على التوالي ويتسيد التوتر الموقف مع تصاعد حمى الاعتقالات التي أسفرت إلى الآن عن اعتقال المئات من الطلاب في الجامعات والكليات المختلفة.

وامتد الحراك الى عدة جامعات اميركية. ووثق طلاب جامعة أريزونا، لحظة نزع أفراد من الشرطة الأميركية حجاب شابة مؤيدة للقضية الفلسطينية بعد اعتقالها.

هذا وسيطر المتظاهرون من جامعة كولومبيا على مبنى داخل الحرم الجامعي بعدما قررت الإدارة السماح فقط بدخول الطلاب المقيمين هناك والموظفين الأساسيين.

وبدأت الجامعة تعليق نشاط الطلاب المؤيدين لفلسطين الذين رفضوا إنهاء اعتصامهم في الحرم الجامعي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.