فيديو خاص عيد الفصح العبري واقتحامات اليهود للمسجد الأقصى

العالم - مراسلون

بحجة الاحتفال بما يعرف عيد الفصح العبري جماعات الهيكل المزعوم ومنظمات متطرفة تقتحم وبقوة السلاح المسجد الاقصى المبارك ومن خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتسير تلك الإقتحامات اوفق طقوس تلمودية من باب المغاربة وصولا الى مصلى باب الرحمة ومن ثم الى باب السلسلة وسط استفزاز للمصلين والمرابطين الذين يكبرون دفاعا عن الاقصى المبارك.



ابواب البلدة القديمة والمسجد الاقصى المبارك محاطة بحواجز شرطية لحماية وتسهيل إقتحامات المستوطنين المتطرفين والتضييق على دخول المصلين حيث عملت قوات الاحتلال على أفراغ باحاته وانتشار أعداد كبيرة من القوات الخاصة بمختلف أرجاء المسجد الاقصى المبارك تزامنا مع فرض شرطة الاحتلال قيود مشددة على أسواق البلدة القديمة وحاراتها ونشر أكثر من 3000 شرطي لتأمين وصول المستوطنين الى حائط البراق والمسجد الاقصى المبارك.



وتشهد بعض ابواب المسجد الاقصى المبارك محاولات المستوطنين لإدخال بعض الماعز لذبحها بالقرب من سطح مسجد الصخرة المشرفة وتقديمها قرابين وفق طقوسهم التلمودية لهذا العيد وأعلان هيكلهم المزعوم لكن تلك المحاولات فشلت مع صحوة المصلين وحراس المسجد المبارك.