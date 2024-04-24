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العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية

العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية
الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بول أوبراين، إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة باستخدام الذخائر الأمريكية.

العالم - فلسطین

وجاء ذلك في تدوينة نشرها بول أوبراين على منصة "إكس" تعقيبا على مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار بينها 26 مليار دولار لإسرائيل.

وأشار أوبراين إلى أن أبحاث منظمة العفو الدولية تؤكد على ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وأضاف المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية: "لهذا السبب، ندعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن إرسال الأسلحة التي يتم بواسطتها ارتكاب جرائم حرب".

كما تقدم بول أوبراين بالشكر لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب الذين رفضوا التصويت لصالح مشروع قرار حزمة المساعدات الخارجية.

ويشن جيش الإحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء.

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