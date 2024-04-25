بالأسماء/79 من برلمانيي هذا البلد ملطخة ايديهم بدماء الفلسطينيين!

العالم- الامريكيتان

ونقل التقرير ، عن السيناتور بيرني ساندرز الذي قاد المعارضة ضد المساعدات قوله إنه "لا ينبغي لدافعي الضرائب الأمريكيين تقديم مليارات إضافية لحكومة نتنياهو المتطرفة".

واضاف التقرير ان "مجلس الشيوخ وافق باغلبية 80 بالمائة على حزمة مساعدات خارجية واسعة النطاق تتضمن 17 مليار دولار كمساعدات عسكرية غير مشروطة للحكومة الإسرائيلية في الوقت الذي تكثف فيه هجومها الكارثي على قطاع غزة".

ووصف ساندرز يوم التصويت بأنه "يوم مظلم للديمقراطية"، منددا برفض مجلس الشيوخ حتى السماح بالتصويت على تعديله المقترح لخفض المساعدات العسكرية الهجومية لإسرائيل من التشريع"، مبينا " "لقد صوتت بـ "لا" الليلة على حزمة المساعدات الخارجية لسبب واحد بسيط: لا ينبغي لدافعي الضرائب الأمريكيين تقديم مليارات إضافية لحكومة نتنياهو المتطرفة لمواصلة حربها المدمرة ضد الشعب الفلسطيني". "لقد قُتل حتى الآن 34 ألف فلسطيني وجُرح 77 ألفًا، 70 بالمائة منهم نساء وأطفال".

وتابع بالقول "لقد تم تدمير المساكن في غزة، والبنية التحتية في غزة مدمرة، ونظام الرعاية الصحية في غزة مدمر، والنظام التعليمي في غزة مدمر، لقد طفح الكيل. لا مزيد من الأموال لآلة نتنياهو الحربية".

وندد الناشطون بتصويت مجلس النواب مؤكدين ان " الاعضاء الـ 79 الذين صوتوا لصالح تقديم المساعدات تلطخت ايديهم بدماء الفلسطينيين".