رأي اليوم: دول عربية تقدم عروضا 'مغرية' لحماس..ما كان رد الحركة؟

العالم- فلسطين

وبحسب "رأي اليوم" اضافت المصادر في تصريحات خاصة للصحيفة أن من أبرز تلك العروض التي تلقتها حركة حماس من قبل دول عربية ذات وزن في المنطقة، هو "نزع سلاحها العسكري بالكامل، وتجهيزها للانخراط في عملية سياسية كبيرة ستكون عنصرًا أساسيًا فيها".

ولفتت إلى أن عرض نزع سلاح حركة حماس ليس بجديد، ولكن تم في الفترة الأخيرة إعادة طرحه بالقوة على طاولة المفاوضات، مقابل "حصول حماس على امتيازات سياسية مرموقة تتعلق بالوضع السياسي الفلسطيني الداخلي"، إضافة "لدعم كبير ستحصل عليه الحركة من قبل دول عربية التي تصنفها بأنها جماعة إرهابية".

وذكرت أن حركة حماس رفضت هذه العروض بشكل قاطع، واعتبرتها تجاوز لخطوطها الحمراء، فيما أشارت إلى أن ما يقلق حماس فعليًا هو حجم التماسك العربي من نزع سلاحها المقاوم، معتبرة ما يجري تحولات عربية خطيرة وغير مسبوقة في ملف القضية الفلسطينية، وتتماشى مع الشروط التي يضعها رئيس وزراء الإحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوقف الحرب الدامية على قطاع غزة والتي دخلت يومها الـ200.

بدوره وصف القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، فكرة نزع سلاح المقاومة بالساذجة، وقال "فكرة نزع سلاح المقاومة ساذجة ولا تراعي حقائق الأمور، والحديث عن خروج المقاومة ومغادرتها مجرد وهم".