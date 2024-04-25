لليوم الثالث.. انتفاضة طلاب الجامعات الامريكية ضد الابادة في غزة

العالم - خاص العالم

التظاهرات في الجامعات الأميركية أخذت بالاتساع في أرجاء الولايات المتحدة احتجاجا على الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

المظاهرات بدأت من جامعة كولومبيا في نيويورك حيث نصب الطلاب خيمة لفتح اعتصام مفتوح فياه رفضا للابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، كما شهدت جامعات أخرى احتجاجات مماثلة، منها جامعة براون، وجامعة ميشيغان، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة كاليفورنيا بوليتكنك، وجامعة تكساس. وجامعة أوستن.

الاحتجاجات تزينت بالكوفية الفلسطينية والخيام بالعلم الفلسطيني، وحمل الطلاب لافتات تطالب بوقف تسليح الکیان الإسرائيلی، مع الاصرار على الاستمرار في المظاهرات حتى وقف العدوان على غزة.

أما في جامعة براون فكانت الاحتجاجات من نوع آخر حيث اصطف الطلاب بصف واحد وصدحوا 'من جامعة كولومبيا إلى جامعة براون.. لن نخذل غزة'.

من جهتها الشرطة الأميركية واجهت الاحتجاجات الطلابية السلمية والمستمرة منذ عدة ايام ولا يبدو ان نهايتها وشيكة بممارسة العنف مستخدمة الهراوات من أجل تفريقها وكذلك اعتقلت العشرات الطلاب بشكل وحشي من حرم الجامعات.

جامعة تكساس بولاية أوستن شهدت حملة اعتقالات للطلاب من قبل الشرطة، وممارسات لقمع حرية الرأي حيث سمح رئيس الجامعة بتحويل الحرم الجامعي لمنطقة عسكرية ما أثار غضب بعض هيئة التدريس في الجامعة حيث أعلنوا عدم مزاولة العمل رفضا لهذه الإجراء.

الوتيرة المتصاعدة للاحتجلاجات في الجامعات الأميركية أثارت غضب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو حيث دعى السلطلات الأميركية إلى قمع هذه الاحتجاجات، كما وصفها بالمعادية للسامية حسب تعبيره.

حيث قال نتنياهو " ما يحدث في الجامعات الامريكية مروع وغير معقول ويتعين وقفه وادانته".

وفي مدرسة 'جاكسون ريد' الثانوية في واشنطن رفع عددا من الطلاب دعوى قضائية متهمين إدارة المدرسة بفرض رقابة عليهم من خلال حظر الأنشطة المؤيدة للفلسطينيين.

وعلى خطى الاحداث في الولايات المتحدة، بدأ الطلاب في معهد العلوم السياسية في باريس بنصب الخيام لاعلان تضامنهم مع القضية الفلسطينية ورفضا للعدوان الإسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني في غزة الامر الذي ينذر بتشكل حراك عالمي طلابي مناهض للكيان المحتل وجرائمه.



