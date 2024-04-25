حزب الله: استهدفنا مقر مدفعية في "عين مرغليوت" بمسيرة انقضاضية

العالم-لبنان
وقال "حزب الله" اللبناني في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على استهداف القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وأخرها علما الشعب، شنت المقاومة الإسلامية يوم الخميس هجوما جويا بمسيرة انقضاضية مقر عين مرغليوت للمدفعية وأصابت هدفها".
وكان حزب الله قد "استهدف اليوم الخميس ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".
وقال في بيان إضافي: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر اليوم الخميس انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".