حزب الله: استهدفنا مقر مدفعية في "عين مرغليوت" بمسيرة انقضاضية

العالم-لبنان

وقال "حزب الله" اللبناني في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏استهداف القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وأخرها علما الشعب، ‏شنت ‌‌‏المقاومة الإسلامية ‏يوم الخميس هجوما جويا بمسيرة انقضاضية مقر عين مرغليوت للمدفعية وأصابت ‏هدفها".

وكان حزب الله قد "استهدف اليوم الخميس ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوها إصابة مباشرة".‏

وقال في بيان إضافي: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة‏ 3:20 من بعد ظهر اليوم الخميس ‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‏