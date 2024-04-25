مصادر: مصر تستأنف جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة في غزة

العالم-مصر

وقال مصدران أمنيان إن مسؤولين مصريين وصهاينة وأمريكيين عقدوا اجتماعات مباشرة وعن بعد يوم الأربعاء سعيا للحصول على تنازلات لكسر الجمود في المفاوضات المستمرة منذ أشهر للتوصل إلى هدنة.

ووفقا لما أفاد به المصدران فإن مصر تعتقد أن "إسرائيل" أبدت استعدادا أكبر للسماح لسكان غزة النازحين بالعودة إلى شمال القطاع مع الحد من عمليات التفتيش والإجراءات الأمنية لمن لا يشتبه بأن لهم أنشطة مسلحة.

وكانت عودة المدنيين إلى شمال غزة دون عوائق وانسحاب قوات الاحتلال أو إعادة تمركزها من النقاط الشائكة في الجولات السابقة من مفاوضات وقف إطلاق النار التي اضطلعت فيها مصر وقطر بدور الوساطة.

وقال المصدران إن من المتوقع عقد اجتماع بين مسؤولين مصريين وصهاينة يوم الجمعة في القاهرة، سيترتب عن نتائجه عقد المزيد من الاجتماعات مع حماس.