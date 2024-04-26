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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لقتلى وجرحى قصف الإحتلال

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لقتلى وجرحى قصف الإحتلال
الجمعة ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 34356 شهيدا، و77368 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

العالمفلسطين المحتلة

وبحسب "RT"، قالت الوزارة في بيان لها إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 51 شهيد و 75 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مشيرة إلى أنه "في اليوم الـ 203 للعدوان، مازال آلاف الجثث تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع جيش الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل جيش الاحتلال شن عدوانه على غزة، تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة، ونزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع، وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.

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