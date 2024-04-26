أردوغان يلوّح باحتمال قطع العلاقات مع كيان الإحتلال

العالم – فلسطين المحتلة

وبحسب"وكالة معا" الفلسطينية، اكد الرئيس التركي ان كل من ينتقد "إسرائيل" يتهم بأنه معاد للسامية، لكننا لن نرضخ لهذا النوع من التهديد.

واشار "سنظل نعتبر إخواننا في حركة حماس الذين يدافعون عن أرضهم ضد المحتلين حركة تحرر وطني".

واضاف "لا يمكن لأحد أن ينتظر منا الصمت إزاء الإبادة الجماعية بحق إخواننا الفلسطينيين الذين يقاومون وحيدين منذ 203 أيام".

وقال "علينا العمل على عدم إغفال مآسي إخواننا في غزة ومحاسبة" إسرائيل" أمام القانون".

وتابع" الإدارة الأميركية من خلال دعمها العسكري والدبلوماسي غير المشروط "لإسرائيل" تسهم في تفاقم المشكلة في قطاع غزة لا في حلها".

ونوه الى ان تركيا هي الدولة الوحيدة التي تفرض مجددا قيودا تجارية على" إسرائيل" تشمل 54 منتجا.