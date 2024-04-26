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لابيد مطالبا نتنياهو بالإستقالة: جيش الإحتلال لم يعد لديه ما يكفي من الجنود

لابيد مطالبا نتنياهو بالإستقالة: جيش الإحتلال لم يعد لديه ما يكفي من الجنود
الجمعة ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة من أجل "الحفاظ على أمن إسرائيل،"، لافتا إلى أن "الجيش الإسرائيلي لم يعد لديه ما يكفي من الجنود".

العالم فلسطين المحتلة

وبحسب"RT"، جاء ذلك في تعليق لابيد على ما نشرته القناة 12 الإسرائيلية حول أن الحكومة طلبت من المحكمة العليا تأجيل الحكم بشأن الالتماسات المتعلقة بتجنيد اليهود المتشددين "الحريديم" حتى 20 مايو المقبل.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب لابيد: "إلى متى ستستمر هذه الحكومة الفاسدة في تشويه سمعة دولة إسرائيل بالأعذار؟ الجيش الإسرائيلي لم يعد لديه ما يكفي من الجنود، ويجب تجنيد الجميع، فلا ينشروا الشعارات القائلة معاً سننتصر إذا لم نجند معا"

وأضاف: "ومن أجل أمن إسرائيل يجب على نتنياهو أن يستقيل وعلى هذه الحكومة أن تخرج من حياتنا".

وكان لابيد قد وصف استقالة رئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اللواء أهارون هاليفا من منصبه بأنه "أمر مشرف ومبرر".

في حين قال الإعلام العبري إن استقالة هاليفا قد يكون لها "تأثير الدومينو" وقد تأتي بسلسلة أخرى من الاستقالات.

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