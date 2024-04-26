بالفيديو.. مشاهد لكمين مركب ضد قافلة للإحتلال في 'رويسات العلم'

العالم - لبنان

وأظهرت اللقطات، التي بثّها الإعلام الحربي، رصدَ القافلة المستهدفة، والمؤلفة من عدّة آليات، ليتم لاحقاً استهدافها بصواريخ موجهة.

وبعد محاولة إحدى الآليات العسكرية التراجع، تمّ استهدافها بصاروخ موجّه أصابها بصورة مباشرة، لتوثّق المشاهد اشتعال النيران فيها.

ومن أجل سحب الإصابات من قواته، عمد "جيش" الاحتلال إلى تغطية دخانية وضوئية.

وكانت المقاومة عملت على مشاغلة موقع رويسات العلم بالقصف المدفعي، في أثناء تنفيذها العملية.

ودعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة موقع الرمثا ‏في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة، مُستخدمين الأسلحة الصاروخية، ومؤكّدين تحقيق إصاباتٍ مباشرة.‏

وكانت المقاومة ‏الإسلامية أعلنت، فجر اليوم، أنّ مجاهديها أعدّوا كميناً مركباً استهدفوا من خلاله قافلةً مؤلّلة إسرائيلية، عند ‏الساعة الـ 23:10 من ليل الخميس، قرب ‏موقع رويسات العلم، في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

وأوضحت المقاومة، في بيانها، أنّ مجاهديها استهدفوا القافلة الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية.

وفي تفاصيلٍ إضافية، كشفت المقاومة أنّه عند وصول القافلة إلى نقطة المكمن، "تمّ استهدافها بالأسلحة الموجَّهة والمدفعية ‏والصاروخية، الأمر الذي أدى إلى تدمير آليتين"، مؤكّدةً أنّ الاحتلال الإسرائيلي عمل على إيجاد ساترٍ دخاني، لسحب الخسائر من المكان.

وكشفت مصادر الميادين، من جهتها، أنّ شاحنةً عسكرية تابعة للكتيبة "الـ12" في لواء "غولاني" الإسرائيلي، كانت في عداد القوة الإسرائيلية المؤلّلة التي تعرضت لكمين المقاومة قرب موقع رويسات العلم.

وشدّدت المصادر على أنّ الشاحنات العسكرية الإسرائيلية "دُمّرت بالكامل، نتيجة إصابتها بصورة مباشرة بصاروخٍ موجَّه في محيط الموقع"، مُضيفةً أنّ قذائف أطلقتها المقاومة "سقطت داخل الموقع الإسرائيلي في أثناء تجمع لجنود الاحتلال، الأمر الذي أسفر عن إصابات مؤكدة".