غليان الجامعات في الولايات المتحدة وعنف الشرطة الاميركية، والمقابر الجماعية في غزة بين وحشية الاحتلال وغياب المجتمع الدولي

العالم - بانوراما

الملف الأول: يواصل آلاف الطلبة في اربع واربعين جامعة وكلية أمريكية التظاهرات المطالبة بوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الإحتلال في قطاع غزة، والمنددة باستمرار الدعم الأمريكي والغربي للجرائم الإسرائيلية.

وتصاعدت وتيرة التظاهرات رغم حملات الإعتقال التي تنفذها قوات الشرطة والأمن بحق الطلبة والمتظاهرين المساندين للقضية الفلسطينية، وتهديد إدارات الجامعات بتنفيذ المزيد من الإعتقالات والإجراءات العقابية في حال استمرت الاحتجاجات.كما امتدت حركة الاحتجاج لتشمل بعض الجامعات في دول اوروبية.

الملف الثاني: أعلن الدفاع المدني في غزة، عن انتشال نحو 400 جثة في مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن 58 بالمئة منها لم يتم التعرف عليها.



وعبر الدفاع المدني عن استغرابه من وجود جثث أطفال في المقابر الجماعية، مؤكدا اكتشافه آثار تعذيب على جثث بعض الشهداء في المستشفى. وأشار الدفاع المدني إلى أن الاحتلال ارتكب إعدامات ميدانية في مجمع ناصر الطبي، مطالبا بفتح تحقيق دولي في هذه الجرائم. لافتا إلى احتمال ان يكون الاحتلال قد دفن عشرين شخصا على الأقل وهم أحياء.

وطالبت حركة حماس بإجراء تحقيق دولي فوري . كما طالبت الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية بضمان الوصول الفوري لمحققي حقوق الإنسان إلى القطاع.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.