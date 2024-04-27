الدمار الحاصل جراء قصف الإحتلال لمنزل عائلة الجد بمخيم النصيرات

العالم – خاص بالعالم

غارات يومية اسرائيلية عنيفه تستهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة كاميرا العالم تتواجد في مخيم النصيرات المخيم الذي يقطنه عدد كبير من النازحين الفلسطينيين وهو إحدى مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة.

وشنّ طيران الاحتلال غارة جوية استهدفت “مخيم 2” بالنصيرات، تزامنًا مع غارة عنيفة أخرى على المخيم.

حيث استهدفت الغارة اسرائيلية منزلا يعود لعائلة الجد وسط المخيم، حيث انه في الليلة الماضية وفي ساعة متاخرة من الليل قامت طائرات الاحتلال الاسرائيلي باستهداف المنزل واستهداف المربع السكني بشكل كامل.

حيث شوهد الدمار بشكل واسع وعدد كبير من المنازل قد تضررت بفعل الغارة التي استهدفت هذاالمنزل وكان هنالك اصابات في المنازل المجاورة حيث ارتقى 10 شهداء او اكثر.

ونوه إن فرق الإنقاذ انتشلت 4 شهداء وعدد من الجرحى من تحت الأنقاض بعد ساعات من القصف الإسرائيلي على المنزل.

وأضاف أن جيش الكيان الإسرائيلي شن سلسلة غارات مدفعية شمال مخيمي النصيرات والبريج، ونسف مربعات سكنية في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

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