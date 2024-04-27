العالم – خاص بالعالم

وقال ابراهيم رئيسي الرئيس الإيراني :"هذا المعرض يثبت أنه لا يمكن أن يؤثر الحظر على إيران ولن ينجح في ظل إرادة الشعب القوية، أن الحظر رمز للظلم وللقمع ضد الحكومات وجميع الشعوب الشعب الإيراني في حرب الإرادات تجاوز اجراءات الحظر بالاعتماد على قدرات وإمكانات البلاد بالإنجازات العديدة التي حققتها في مختلف المجالات".



أكثر من 2000 (الفي) رجل أعمال ورئيس غرفة تجارة من مئة 100 دولة حول العالم شاركوا في المعرض ليتعرفوا على قدرات الشركات الايرانية في سبع مجموعات سلعية منها الصناعات الغذائية والسجاد اليدوي والأدوية والمعدات الطبية والخدمات الفنية والهندسية ومجموعة البتروكيماويات.



زيادة التبادل التجاري، وتعزيز إنتاج الشركات الإيرانية، وتوسيع دائرة نشاط القطاع الخاص إلى الساحة الدولية، وخلق حوار اقتصادي وتجاري وصناعي جديد مع مختلف دول العالم من اهم اهداف هذا المعرض الدولي.

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