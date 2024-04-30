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كاميرا العالم توثّق معاناة الفلسطينيين بغزة للحصول على مياه الشرب

الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

تسبب استمرار العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة بأزمة مياه لاهالي القطاع المحاصرين، كاميرا العالم وثقت جانبا من معاناة الفلسطينيين في غزة الذين يبحثون عن مياه صالحة للشرب.

العالم خاص بالعالم

تتعدد أزمات قطاع غزة خلال استمرار الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة حيث مضى اكثر من 200 يوم على العدوان الإسرائيلي وقد ازدادت الازمات في ظل استمرار هذه الحرب.

حيث ان الكيان الاسرائيلي تعمّد خلال الحرب تدمير البنية التحتية وخطوط المياه والآبار في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث بات الحصول على المياه الصالحة للشرب من اصعب المهام الشاقة التي يعانيها سكان قطاع في ظل استمرار الحرب وانقطاع التيار الكهربائي اللازم لتشغيل المحطات التي تضخ المياه عبر الخطوط الى المحافظات ومناطق مختلفة من قطاع غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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