سريع: استهدفنا سفينة بريطانية في البحر الأحمر.. ومسيرة أميركية في صعدة

العالم - الیمن

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ القوات البحرية استهدفت، سفينة نفطٍ بريطانية في البحر الأحمر.

وأكد أنّ الاستهداف تم بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة، وأدّت إلى إصابتها بشكلٍ مباشرٍ.

كذلك، كشف سريع، أنّ القوات المسلحة اليمنية، أسقطت بصاروخٍ مناسب، طائرة مسيرة أميركية من نوع "أم كيو 9"، في أجواء محافظة صعدة، أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية.

وكان سريع قد أعلن قبل نحو أسبوعين، تنفيذ القوات البحرية 4 عمليات عسكرية في خليج عدن، بالمسيّرات والصواريخ البحرية المناسبة، وذلك انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن.

وشملت العمليات استهداف سفينتين إسرائيليتين، الأولى هي "MSC Darwin"، والثانية هي "MSC Gina"، التي تم استهدافها مجدداً.

واستهدفت القوات المسلّحة اليمنية أيضاً سفينة "Maersk Yorktown" الأميركية. إلى جانب ذلك، تم استهداف سفينة حربية أميركية بعدد من الطائرات المسيّرة.