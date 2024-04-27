وكالة أمن بحري: تضرر سفينة بعد تعرضها لهجومين قبالة سواحل اليمن

العالم - الیمن

وذكرت الوكالة التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية، في منشور على منصة "إكس" أنها تلقت "بلاغا من سفينة عن هجومين" على بعد 14 ميلا بحريا نحو جنوب غرب مدينة المخا في اليمن.

وأضافت الوكالة: "خلال الهجوم الأول شهدت السفينة انفجارا على مسافة قريبة منها وقد شعر به الطاقم، بعد ذلك حصل الهجوم الثاني على السفينة بما يُعتقد أنهما صاروخان، ما تسبب بأضرار في السفينة".

ولم تعط الوكالة أي معلومات حول سلامة الطاقم.

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف القوات اليمنية سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات صهيونية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها.