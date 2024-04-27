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محاولة استئناف مفاوضات صفقة التبادل و رد حماس

السبت ٢٧ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

كيف تقرأ المحاولة الأخيرة لاستئناف مفاوضات الصفقة بدفع أميركي وسعي إسرائيلي قبل التهديد برفح؟

العالممع الحدث

هل يحاول الاحتلال استغلال الوضعية العسكرية لممارسة الضغوط على حماس لتليين مواقفها؟

ما الذي سيسفر عن الاجتماع بين الوفد الإسرائيلي المفاوض والاستخبارات المصرية حول مسار الصفقة الجديدة وحتى تكون مقبولة لدى المقاومة؟

ماذا يعني تأكيد حماس دخولها المفاوضات بجدية بانتظار الجواب عن تسليمها الرد حول المقترح الأميركي المعدل مع إصرارها على الوقف الدائم للنار والانسحاب الشامل من القطاع؟

وتستضيف هذه الحلقة في الإستوديو في بيروت المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في لبنان محمد الحاج موسى ومن جنين الباحث السياسي عمار خضر.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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