العدوان على غزة بيومه الـ204..شهداء بالنصيرات وقصف متواصل على رفح

العالم- فلسطين

ميدانيًا، يواصل جيش الاحتلال حربه على غزة لليوم الـ204، ويستمر باستهداف مناطق متفرقة بالقطاع، وعلى وجه الخصوص، في مخيم النصيرات وسط القطاع، وفي مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، مسفرًا عن المزيد من الشهداء والمصابين من الأهالي المدنيين وبينهم أطفال.

دبلوماسياً، أفادت حركة "حماس" بتسلمها "الرد الرسمي" من كيان الاحتلال على الموقف الذي قدمته للوسطاء المصريين والقطريين في 13 نيسان/ أبريل الجاري، في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأوضحت في بيان لها، فجر اليوم السبت، أنها ستقوم بـ"دراسة هذا المقترح وتسليم ردها حال الانتهاء من دراسته".

يأتي هذا بعد محادثات أجراها وفد مصري، أمس الجمعة، في تل أبيب، قدّم خلالها، بحسب مصادر إعلامية إسرائيلية، مقترحًا للتوصل إلى صفقة بين كيان الاحتلال وحركة "حماس"، وكانت الأخيرة قد قالت في بيان لها، في وقت سابق من يوم الجمعة، إنها "منفتحة على أية أفكار أو مقترحات، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات شعبنا العادلة وحقوقه"، وتحقق مطالب "حماس" الرئيسية في مقترح التهدئة في غزة.

"العربي الجديد" نقل عن قيادي في "حماس"، قوله إنّ الحركة مستعدة لـ"التعاطي الإيجابي والجاد ومناقشة إي تصور بشأن المفاوضات بعقول مفتوحة فور وصوله عبر القنوات الرسمية".

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إنه يعتقد أن هناك جهداً جديداً من جانب قطر ومصر لمحاولة إيجاد طريقة للمضي قدماً في المحادثات بشأن غزة، مضيفاً: أن هناك زخماً جديداً في محادثات اطلاق سراح الاسرى.

فيما يلي اخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة أولاً بأول:

-زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاه شاطئ بحر مدينة غزة

-إنزال جوي لمساعدات على مناطق في شمال قطاع غزة

-ارتفاع حصيلة شهداء القصف على مخيم النصيرات إلى 8

-4 شهداء بينهم طفل بعد استهداف منزل في رفح

-غارة إسرائيلية غرب مدينة رفح

-تدمير 70 بالمائة من آبار المياه شمالي قطاع غزة

-4 شهداء و30 جريحاً إثر غارة استهدفت منزلاً بالنصيرات