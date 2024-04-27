هذا رأي غالبية الإسرائيليين باستقالة قادة الجيش والمخابرات

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت غالبية المستطلعين إنه حان الوقت لكبار قادة الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية لتحمّل المسؤولية عن الإخفاق الذي تجلى في السابع من أكتوبر والاستقالة. فيما قال 18 في المئة إنهم لا يعتقدون ذلك، وقال 19 في المئة من المشاركين إنهم لا يعرفون.

بالإضافة إلى ذلك، يكشف الاستطلاع أن حزب بيني غانتس، المعسكر الرسمي، يواصل التراجع. وبحسب الاستطلاع، إذا أجريت الانتخابات الآن، فإن المعسكر الرسمي سيحصل على 29 مقعدًا، مقابل 31 في الاستطلاع السابق. ويحتفظ الليكود بقوته بـ 21 مقعدًا.

وبحسب الاستطلاع الحالي فإن حزب جدعون ساعر، اليمين الرسمي، سيتجاوز الحسم وسيدخل الكنيست بأربعة مقاعد. وهناك مستقبل بـ 13 مقعدًا كما في الاستطلاع السابق.

كما سيتراجع حزب "يسرائيل بيتنو" بزعامة أفيغدور ليبرمان بفارق مقعد واحد من 12 إلى 11،ولن يتجاوز حزب العمل وحزب التجمع نسبة الحسم.

في الملخص العام، تبقى صورة المقاعد بين الكتل البرلمانية كما كانت، بواقع 50 مقعدًا للائتلاف، و65 مقعدًا للمعارضة (ومنها حزب اليمين الرسمي)، ومن دون الجبهة والعربية للتغير بزعامة أيمن عودة وأحمد طيبي.

وارتفعت فجوة التوافق على رئاسة الوزراء بين بيني غانتس وبنيامين نتنياهو، إلى 9 في المئة بعد أن كانت تقلصت بشكل كبير في استطلاع سابق إلى 5 في المئة فقط، مع 45 في المئة لغانتس مقابل 36 في المئة لنتنياهو.