عبداللهیان: کیان الاحتلال السبب الرئيسي لكل التوترات في المنطقة

العالم - ايران

وهنأ أمیر عبداللهیان في اتصال هاتفي مع نظيره البرتغالي، تشكيل الحكومة البرتغالية الجديدة وتعيين بائلو رانجيل وزيرا جديدا لخارجية هذا البلد.

وأشار إلى تاريخ العلاقات الجيدة والطويلة بين البلدين وأکد ضرورة إنهاء الحرب والإبادة التي يمارسها الکیان الصهيوني في غزة واحترام حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم.

وقال إن الکیان الصهيوني هو السبب الجذري و الرئيسي لكل التوترات وتدهور الأوضاع في المنطقة.

من جانبه شدد وزير الخارجية البرتغالي بائلو رانجيل خلال هذه المحادثة الهاتفية، على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأضاف أن الحكومة البرتغالية تدعم تشكيل حكومة فلسطينية مستقلة وتدعو إلى بذل جهود كافة دول المنطقة لخفض التوترات في المنطقة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن السفينة الإسرائيلية المحتجزة التي کانت تحمل العلم البرتغالي.

و قال أمير عبد اللهيان: نهتم بالموضوع الإنساني المتمثل في إطلاق سراح طاقم السفينة ووأبلغنا سفراءهم في طهران بالإفراج عنهم.