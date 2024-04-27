وزير خارجية الإحتلال يهاجم أردوغان

العالم- تركيا

كلام كاتس جاء في منشور نشره على حسابه في منصة "إكس" باللغتين العبرية والتركية.

وقال كاتس إن "أردوغان يحلم بإعادة تأسيس الإمبراطورية العثمانية واليوم واصل هجماته وافترائه على إسرائيل"، حسب تعبيره.

وتابع أن "أردوغان يحلم بانهيار إسرائيل وفتح واحتلال القدس وقيادة العالم الإسلامي.. هو يواصل مشاهدة مسلسلي قيامة أرطغرل والمؤسس عثمان"، على حد تعبيره.

وزعم إن"القدس عاصمة إسرائيل وستبقى كذلك إلى الأبد".

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان قال في كلمة أمام المؤتمر الخامس لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" في إسطنبول شدد على أنه لا يمكن لأحد أن ينتظر من أنقرة الصمت إزاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ 203 أيام.

وتطرق إلى العلاقة التي تربط الأتراك بالقدس، مشيرا إلى أنه في كل زاوية فيها توجد "آثار وبصمة لأجدادنا الأبطال الذين خدموا المدينة المقدسة طوال 400 عام".

وهاجم أردوغان تل ابيب لما تحدثه في المدينة المقدسة، موضحا أن "إسرائيل تقضي على هوية القدس القديمة تدريجيا وتصعد المضايقات ضد حرمة المسجد الأقصى أولى القبلتين للمسلمين"، لافتا الى أن "العقلية التي تحتفل بعيد ميلاد أطفالها بقتل نظرائهم الغزيين تعني عدم وجود علاقة تربطها بأبسط القيم الإنسانية".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل اعتبار أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -الذين يدافعون عن أرضهم ضد المحتلين- حركة تحرر وطني، منتقدا الإدارة الأميركية، لدعمها العسكري والدبلوماسي غير المشروط لكيان الحتلال، واعتبر أنها تساهم بذلك في تفاقم المشكلة في غزة لا حلها.

على صعيد آخر، قال مسؤول تركي الجمعة إن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده بين الرئيس ونظيره الأميركي جو بايدن في التاسع من مايو/أيار المقبل بالبيت الأبيض تأجل "بسبب تغييرات في جدول أعمال الرئيس" أردوغان.

وأضاف ذلك المسؤول -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- أن موعدا جديدا للاجتماع سيُحدد في وقت قريب.