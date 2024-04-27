حملة اغتيالات واعتقالات جديدة في الضفة الغربية

العالم - فلسطين

بالتزامن مع عداونه على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وفي آخر المستجدات، استشهد شابان وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز سالم العسكري غربي مدينة جنين، شمال الضفة.

وبحسب مصادر محلية، استشهد الشابان بعد خوضهما اشتباكاً مسلحاً مع قوات الاحتلال التي احتجزت جثمانيهما.

الی ذلك، استمرت حملات المداهمة في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال العديد من المنازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات في عدة محاور.

ففي طولكرم، اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية المدينة ونشرت فرقاً راجلة، وداهمت أحد المحال التجارية، كما اعتقلت شاباً بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

اقتحام رد عليه المقامون الفلسطينيون، باستهداف قوات الاحتلال المقتحمة بعبوة محلية الصنع ووابل من الرصاص، محققين اصابات مباشرة بحسب بيان كتيبة طولكرم.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقربا جنوب المدينة بعدد من الآليات وتجولت في شوارعها واحيائها، كما داهم جنود الاحتلال أحد المنازل، دون الابلاغ عن اعتقالات.

الاقتحامات امتدت الى بلدتي حجة وكفر قدوم شرق قلقيلية، ومدينة الخليل وبلدة صوريف حيث استولت قوات الاحتلال على مركبتين.

وفي القدس المحتلة، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، بتهمة تنفيذ عملية طعن في الرملة شمال غربي المدنية القديمة، عملية قالت هيئة البث العبرية إنها اسفرت عن اصابة مستوطنة حالتها خطيرة.

تصعيد اسرائيلي غير مسبوق أسفر حتى الان عن استشهاد نحو خمسمئة فلسطيني وجرح قرابة خمسة آلاف آخرين.