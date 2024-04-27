مذيعة تُحرج سياسية إسرائيلية حاولت تبرير جريمة المقابر الجماعية بغزة

العالم- فلسطين

وفي رصد الدفاع المدني لدجريمة الاحتلال وإعدامه مئات المواطنين في مجمع ناصر، فقد اكتشفت طواقم الإنقاذ 3 مقابر جماعية، تضم 392 جثة تظهر على بعضها آثار التعذيب، ومؤشرات أخرى لشبهات تنفيذ إعدامات ميدانية، وشبهات بأن بعضهم قد دُفن حيًا".

وفي تفاصيل المقابلة التلفزيونية، أجرت الصحفية المشهورة كاي بيرلي مع السياسية فلور ناحوم، مقابلةً حوارية حول هوية الضحايا أصحاب الجثث التي وجدت في المقابر الجماعة، وعن سبب تقييد أيديهم قبل قتلهم.

وأجابت ناحوم بأن هؤلاء الأشخاص قُتلوا خلال معارك مسلحة مع "إسرائيل" حسب تعبيرها.

وتابعت: "لقد قُتلوا وأيديهم مكبلة لأنهم ربما حاولوا مقاومة الجيش "الإسرائيلي"، لم أكن هناك ولا أعلم إذا قاموا فعلاً بالمقاومة".

وعند سؤالها عن كيفية إمكانية مقاومة هؤلاء الأشخاص لجيش الاحتلال وأيديهم مكبلة، لم تستطِع ناحوم الإجابة على السؤال، وقالت للمذيعة بأنها لا تعلم لأنها لم تكن هناك ولا تعرف تفاصيل ما حدث.

وأعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، الخميس 25 أبريل/نيسان 2024، عن وجود شبهات بتعرض بعض ضحايا المقابر الجماعية المكتشفة في مستشفى "ناصر" لسرقات أعضاء، فيما طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بتحقيق دولي فوري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدفاع المدني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة لتسليط الضوء على قضية المقابر الجماعية الثلاث، التي تم اكتشافها في مستشفى "ناصر" بمدينة خان يونس عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منه في 7 أبريل/نيسان.

وخلال المؤتمر عرض مدير إدارة الإمداد والتجهيز بالدفاع المدني في قطاع غزة، محمد المغير مقطع فيديو مصوراً يُظهر بعض جثث ضحايا المقابر الجماعية، حيث بدت عليهم علامات التعذيب والتكبيل بقيود بلاستيكية.

وقال المغير إن طواقم الدفاع المدني بغزة "وجدت بعض الجثث مربوطة الأيدي، والبطن مفتوحاً ومخيطاً بطريقة تخالف الطرق الاعتيادية لخياطة الجروح في قطاع غزة، مما يثير شبهات حول اختفاء بعض الأعضاء البشرية".

وأضاف: "تم أيضاً رصد جثة لأحد المواطنين يرتدي ملابس عمليات؛ مما يثير الشكوك حول دفنه حياً"، كما أشار إلى "رصد جثة لطفلة مبتورة اليد والأرجل، وكانت ترتدي ملابس غرفة العمليات؛ مما يثير شكوكاً حول دفنها وهي على قيد الحياة".

ومن جهته، طال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بتحرك دولي فوري للتحقيق في الجرائم المرتبطة بوجود مئات المقابر الجماعية والعشوائية في قطاع غزة، والتي تضم جثامين آلاف الضحايا الفلسطينيين منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتابعت الفرق الميدانية للمرصد الأورومتوسطي عن كثب انتشال مئات جثامين القتلى من مقابر جماعية بعضها تم اكتشافه في مشافي قطاع غزة المختلفة.