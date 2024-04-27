السعودية.. 28 شخصا بالعناية المركزة بعد تسمم غذائي

العالم- السعودية

ويرقد 28 شخصاً في العناية المركزة، بينما يتلقى آخرون المتابعة الطبية، في أحدث تطورات قضية التسمم الغذائي الخطير الذي تعرض له عشرات الأشخاص في العاصمة السعودية الرياض، تناولوا وجبة من مطعم يمتلك سلسلة فروع في العاصمة.

وكشفت الأرقام التي عرضها بيان الوزارة، ارتفاع الإصابات عن رقم 15 إصابة الذي أعلنت عنه الصحة أمس الجمعة خلال كشفها عن حادثة تسجيل حالات التسمم الغذائي.

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع تقارير إصابة العشرات بحالات تسمم مصدرها أحد المطاعم في العاصمة السعودية، الرياض، وله عدد من الفروع الأخرى الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأثار الحادث الكثير من القلق بين السعوديين حول معايير السلامة الغذائية في بلادهم.

وسارعت السلطات في إغلاق المطعم المتسبب وبدأت بالتحقيق لمعرفة أسباب الحادثة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي عقّب بتدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا، فجر السبت: “نطمئنكم بتماثل 6 حالات للتعافي بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة وخروج حالتين بالسلامة.