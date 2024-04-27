سرايا القدس تزف شهيدين ارتقيا خلال اشتباك مع قوات الاحتلال

العالم-فلسطين

وزفت سرايا القدس -كتيبة جنين الشهيدين مصطفى سلطان عابد من مجموعات كفر دان وأحمد شواهنة من مجموعات السيلة الحارثية اللذين ارتقيا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال على حاجز سالم بالضفة الغربية.

وجاء في بيان عسكري صادر عن سرايا القدس -كتيبة جنين:

بسم الله الرحمن الرحيم

" وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ "

استمراراً لطريق ذات الشوكة ومواصلةً لدرب الجهاد والمقاومة وسيراً على خطى الشهداء البررة الذين خطوا بدمهم رحلة الإنتصار والكرامة ، وضمن معركة طوفان الأقصى الممتدة ..

تزف سرايا القدس -كتيبة جنين مجاهديها الابطال الذين ارتقوا شهداء مقبلين غير مدبرين خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال على حاجز سالم العسكري وهم

الشهيد المجاهد : مصطفى سلطان عابد.

أحد مجاهدي كتيبة جنين مجموعات كفردان

الشهيد المجاهد: احمد شواهنة (الشرعه)

أحد مجاهدي كتيبة جنين مجموعات السيلة الحارثية

واننا نعاهد الله على مواصلة القتال والمقاومة مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات..

جهادنا مستمر و سلاحنا مشرع في كل الساحات

وإنه لجهاد نصر أو إستشهاد

سرايا القدس - كتيبة جنين