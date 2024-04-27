شاهد/أسير لدى كتائب القسام يوجه رسالة لنتنياهو وعائلات الاسرى

العالم _ فلسطين

ويقول أحد الأسرى ضمن الفيديو "نعيش أوضاعًا صعبة تحت القصف العنيف، ونشعر أحيانًا أنكم تخليتم عنا".

وطالب الأسير "الإسرائيلي" نتنياهو وجميع الوزراء بالمرونة في المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة قريبة، مضيفًا "نشعر بالمماطلة وصفقة التبادل استغرقت وقتًا طويلاً، وآن الأوان للتوصل إلى صفقة تخرجنا ونحن على قيد الحياة وبصحة جيدة".

وتوجه إلى عائلات الأسرى بالقول "أريدكم أن تبذلوا كل ما في وسعكم للضغط على الحكومة بكل الطرق الممكنة، وآمل أن تستمروا في المظاهرات من أجل أن تكون هناك مفاوضات تفضي لصفقة".