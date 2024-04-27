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إنشاء 'جيش' للشتات اليهودي بدعم من كيان الاحتلال في فرنسا

إنشاء 'جيش' للشتات اليهودي بدعم من كيان الاحتلال في فرنسا
السبت ٢٧ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

تحدث المُعلن (لديه وكالة إعلان) والمُعلق التلفزيوني الفرنسي- اليهودي، فرانك تابيرو، خلال مقابلة مع RADIO-J التابع للجالية اليهودية بفرنسا، عن إنشاء "جيش" للشتات اليهودي في فرنسا وخارجها بمساعدة وزير ما يسمى "شؤون الشتات" الإسرائيلي، أميحاي شيكلي.

العالم-الاحتلال

وقال تابيرو: يشنون "علينا الحرب، يجب أن نرد بالحرب" حسب تعبيره، مضيفا: قررت مع العديد من الأشخاص من يهود الشتات، ولا سيما مع وزارة الشتات الإسرائيلية في فرنسا، والوزير أميحاي شيكلي، إطلاق، في فرنسا وخارجها، أول جيش دفاعي من الشتات اليهودي".

وقد أثار هذا الكلام الاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض إن كان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان سيدع تصريحات فرانك تابيرو هذه، التي وصفوها بـ“الخطيرة” تمر مرور الكرام، دون محاسبة.

فرانك تابيرو، هو من مواليد 7 أكتوبر 1965 في ضاحية “نويي سور سين” الباريسية الراقية. جاء والداه من الجزائر في الستينيات. وفي عام 1996، أنشأ وكالته الخاصة وأطلق عليها اسم Hémisphère Droit. وفي العام نفسه، أطلق شركة “فيرجين كولا” في فرنسا.

إلى جانب مسيرته في مجال الإعلان، يعد فرانك تابيرو معلقاً ومحللاً تلفزيونياً، حيث يظهر في عدة قنوات. في عام 2007، كان أحد مستشاري الاتصال لنيكولا ساركوزي، وبعد ثلاث سنوات، كان مسؤولاً عن الإعلام في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في سياق كأس العالم.

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