جورج واشنطن يلبس الكوفية الفلسطينية .. ما القصة؟

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عقود طويلة من غسل الأدمغة والروايات الملفقة والسرديات التي تخدم اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة. فجأة وفي ظرف أيام.. انهار كل شيء.. المعقل الأكبر الذي كانت اللوبيات الإسرائيلية تروج فيه لمصالحها أفلت منها. الجامعات الأميركية واحدة تلو الأخرى تتمرد على سياسات البيت الأبيض وتعلن وقوفها مع القضية الفلسطينية.



رسوم كثيرة وصور تداولها الناشطون على مواقع التواصل حول تمرد الجامعات الاميركية. وهذه الصورة من جامعة جورج واشنطن والصورة تقول.. حتى جورج واشنطن يرتدي الكوفية الفلسطينية

الطلاب في أكثر من 70 جامعة أميركية يواصلون احتجاجاتهم رغم التهويل والتهديد والقمع والاعتقال.



بلاد الحرية.. هذا ما تروج له الولايات المتحدة دائما.. بلاد حرية التعبير.. لكن كل هذه المصطلحات الرنانة سقطت في الجامعات. قمع.. ضرب.. سحل.. اعتقال.. إهانات.. هذا هو جوهر تعاطي الشرطة الأميركية مع الطلاب وأيضا مع الأساتذة المتضامنين معهم. إدارات الجامعات التي تشهد احتجاجات استدعت الشرطة من أجل قمع الاحتجاجات في ضرب صريح لشعارات حرية التعبير. الملفت هو أن هذه الجامعات في أوقات سابقة كانت تستقطب الطلاب بالقول إنها معقل لحرية التعبير والديمقراطية.



لفهم أهمية وقوة تأثير الاحتجاجات في الجامعات الأميركية.. يكفي أن نرى كيف تطلب الولايات استدعاء الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات. حكام الولايات التي تشهد هذه الاحتجاجات



طلبوا من الرئيس جو بايدن الموافقة على إرسال الحرس الوطني. هذا يعني شيئا واحدا بحسب الناشطين وهو أن تحرك الطلاب بات يشكل خطرا على أجندة اللوبي الصهيوني في البلاد. وما يعزز هذه الفكرة هو تبرير حكام الولايات لطلبهم.. حيث يروجون لمزاعم أن الاحتجاجات تدعو إلى معاداة السامية.. نعم.. الذريعة نفسها.



حين تشاهدون كيان الاحتلال وقادة كيان الاحتلال في حالة جنون وغضب، فهذا يعني أن هناك شيئا يهدد مصالحهم. وحين يخرج رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته ليهاجموا احتجاجات الطلاب الأميركيين، فهذا يعني أن الطاولة قد قُلِبَت فوق رؤوسهم.



في نهاية البرنامج لا بد من توجيه التحية للطلاب الأميركيين الذين ينتفضون نصرة لغزة، وأيضا لكل من يوصل أصوات هؤلاء الطلاب ويضيء عل ىهذه الاحتجاجات المهمة في تاريخ الولايات المتحدة وفي تاريخ الوعي العالمي تجاه فلسطين، ولاسيما الاكاديمية سمر جراح والاكاديمية آية حجازي وغيرهما.. لهما كل التحية.

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