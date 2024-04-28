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لحظة استهداف حزب الله مقر قيادة كتيبة للواء غولاني بمستوطنة المنارة

الأحد ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

بثت المقاومة الاسلامية في لبنان مشاهد من عملية إستهداف مجاهديها مقر القيادة وتموضع قوات للكتيبة 51 التابعة للواء غولاني في جيش العدو الإسرائيلي بمستوطنة المنارة شمال فلسطين المحتلة.

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