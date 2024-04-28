هذا ما قاله مفتي عمان عن التظاهرات الداعمة لفلسطين في جامعات أمريكية!

العالم - عمان

قال الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في بيان له “إنا لنحيي انتفاضة الطلاب والمدرسين في الجامعات الأمريكية والأوروبية استنكارا للظلم الذين تمارسه سلطات الاحتلال في أرض الأقصى، خصوصا الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ونؤيد هذه الوقفة الشجاعة، ونرجو أن تعم جميع الجامعات، حتى تقف دول الاستكبار عن مساندة الظلم والظالمين والوقوف مع الاحتلال”، وأضاف “في هذا عبرة لمن يؤثرون سياسة الانبطاح لهذا الأمر الواقع ويسارعون إلى التطبيع مع العدو المحتل”، وتابع “على الله نتكل في أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

جدير بالذكر أن باحات العديد من الجامعات الأمريكية تحولت إلى مكان للإعراب عن الغضب حيال العدوان الصهيوني على قطاع غزة بسبب العدد الكبير من الشهداء والجرحى والمفقودين من المدنيين الفلسطينيين وبسبب المساعدات الأمريكية لكيان العدو الإسرائيلي.