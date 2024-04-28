مراسل العالم يتحدث عن تدمير شبكات المياه في غزة وعواقبه الكارثية على السكان

العالم _ مراسلون

افاد مراسل قناة العالم في دير البلح ان المشكلة الكبيرة في غزة في ظل العدوان الاسرائيلي، هي وجود المياه الصالحة للشرب او وصول المياه اللازمة للاستخدام في منازل المواطنين وفي خيام النازحين.

واشار مراسل العالم الى ان جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال حربه دمر معظم الخطوط التي تضخ المياه الى الاحياء والبلدات في مدينة غزة والمحافظات، ولذلك اهل غزة يقامون باستخدام مياه غير صالحة للشرب الذي سيؤدي الى انتشار امراض بين الناس.

واضاف ان طفلة فلسطينية استشهدت اثر اصابتها بمرض كبد الوبائي نتيجة استخدام هذه المياه بعد تدمير خطوط المياه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

هذا وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة حتى اليوم، 34 ألفا و388 شهيدا، و 77 ألفا و437 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق آخر المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية أمس السبت.