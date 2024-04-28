ماذا قال 'الرئيس عباس' خلال المنتدى العالمي في الرياض؟

العالم - فلسطين

وقال الرئيس عباس "أخشى أن تتجه [إسرائيل] إلى الضفة الغربية بعد غزة لترحيل أهلها نحو الأردن".

وقال إنه لا بد من حل سياسي يجمع قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، في دولة فلسطينية مستقلة من خلال مؤتمر دولي.

وجدد في مداخلة قدمها أمام الاجتماع الخاص لمنتدى الاقتصاد العالمي في العاصمة السعودية الرياض اليوم الاحد، المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المواد الغذائية والاساسية إلى المواطنين في كافة انحاء القطاع فورا.

وأكد الرئيس "أننا لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة خارج وطنهم، ولن نسمح بتكرار مأساتي 1948 و1967".

وحذر سيادته مجددا من هجوم إسرائيلي وشيك على مدينة رفح، التي يتواجد فيها حاليا 2.2 مليون فلسطيني، وهو ما يعني نكبة جديدة ستحل على الشعب الفلسطين.

وطالب الرئيس بالضغط على كيان الإحتلال لوقف اجتياح مدينة رفح، خاصة الولايات المتحدة الأميركية لأنها الدولة الوحيدة القادرة عن منعها من ارتكاب هذه الجريمة.

وقال سيادته: الوضع في غزة مؤسف للغاية، مضى أكثر من 200 يوم، استغلت فيها [إسرائيل] الفرصة للاعتداء على شعبنا في غزة بحجة الانتقام من حماس، لكنها في الواقع تنتقم من الشعب الفلسطيني كله.

وأضاف الرئيس: أن [إسرائيل] قتلت أكثر من 34 ألف مواطن، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وجرحت 75 ألفا، كما دمرت 75% من المباني والمؤسسات والطرق والمساجد والجامعات في القطاع.

,أشار لى أن ما يجري في غزة ينطبق بشكل أو بآخر على الضفة الغربية، وأعرب عن خشيته أن يتجه الكيان الصهيوني بعد انتهاء عدوانه على غزة، لترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية، مؤكدا أن الأردن ومصر رفضتا بشكل قاطع ترحيل الفلسطينيين من بلادهم إلى أراضيهما.

وطالب دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين بالقيام بذلك فورا أسوة باعترافها بالكيان الصهيوني، وبعد ذلك نتفاوض مع [إسرائيل] على الحدود وغير ذلك.