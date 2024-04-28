المقاومة تشن عدة هجمات ضد مواقع صهيونية جنوب لبنان

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وفي سياق ذلك استهدف مقاتلو حزب الله مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها، ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا شمال فلسطين المحتلة.

ه‍‍‍ذه العملية سبقها استهداف المقاومة لموقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة فيه.

وفي عملية اخرى شنت المقاومة هجوما مركّبا بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة بالجليل الأعلى وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني وحققت فيه إصابة مباشرة.

وكانت المقاومة قد استهدفت تموضعات ‌‏مستحدثة لجنود الاحتلال الإسرائيلي غرب مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخية.

من جهتها، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، أنباءً عن إصابة رادارات مركزية في قاعدة عسكرية و انطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان نحو مستوطنات جبل ميرون بينها 'سفسوفا' و'هاغنو' و'كفار حوش' و'بار يوحاي'.

وإلى ذلك شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة على مبنى سكني مؤلف من 3 طوابق، في بلدة صربين جنوبيّ لبنان أسفرت عن إصابة 14 شخصا، وبحسب مصادر محليّة، فإنّ بين المصابين حالتان خطيرتان، وغادر 9 آخرين المستشفى بعد تلقيهم العلاج.