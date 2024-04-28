المنتخب الإيراني للكرة الطائرة المدرسية یتأهل إلى نهائي بطولة العالم

العالم – إيران

وتألق المنتخب الإيراني للكرة الطائرة المدرسية في بطولة العالم للكرة الطائرة المدرسية لعام 2024 التي أقيمت في العاصمة الصربية بلغراد.

وهزم المنتخب الايراني منافسيه من أوغندا وألمانيا وبلجيكا ليضمن صدارة المجموعة الرابعة.

وفي المرحلة التالية، واصل اللاعبون الإيرانيون سلسلة انتصاراتهم بفوزهم على فرق من هولندا وإيطاليا للوصول إلى نصف النهائي.

وفي مباراة مثيرة، فازت إيران على الصين تايبيه بنتيجة 5-3 (24-26، 24-26، 25-19، 25-16، 20-18) لتتأهل إلى النهائي.

وسيواجه المنتخب الإيراني الآن منتخب ألمانيا في المباراة النهائية للبطولة اليوم الأحد.

تقام بطولة العالم للكرة الطائرة للمدارس ISF 2024 في بلغراد، صربيا، في الفترة من 20 إلى 28 أبريل 2024.