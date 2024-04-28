شرارة الاحتجاجات الطلابية تجتاح امريكا والعديد من دول العالم

العالم _ خاص بالعالم

على بعد خطوات من البيت الأبيض نظم طلاب مخيما من أجل غزة بمقر جامعة جورج واشنطن مطالبين الإدارات الجامعية بوقف الاستثمار في شركات تمول الإبادة الجماعية في غزة. واعتقلت الشرطة الأمريكية، أكثر من 100 طالب خلال فض اعتصام جامعة نورث إيسترن في بوسطن.

وبينما يواصل آلاف الطلاب الأمريكيين في عشرات الجامعات تظاهراتهم؛ انضمّ طلاب جامعة ملبورن الأسترالية إلى موجة الاحجاج دعمًا لغزة وتنديدًا بالحرب الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني.

وفي فرنسا قام عشرات الطلاب المؤيدين لفلسطين باعتصام نظمته 'لجنة فلسطين' في مبنى معهد العلوم السياسية في باريس، أغلقوا خلاله مداخل الجامعة. وحاصرت شرطة مكافحة الشغب، المشاركين في الاحتجاجات.

وطالب المشاركون في تظاهرة حاشدة في مدينة فيينا النمساوية؛ بوقف فوري للعدوان على قطاع غزة وادخال المساعدات إليه وتمكين منظمات الإغاثة من عملها. فضلا عن ضرورة محاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.

كذلك انتقد المئات من أبناء الجاليات العربية والإسلامية، ومتضامنون دنماركيون، في تظاهرة حاشدة في مدينة آرهوس الدنماركية، الموقف المتحيز للحكومة من العدوان على قطاع غزة.

وندد متظاهرون في مدينة هامبورغ الألمانية بالصمت الحكومي تجاه الجرائم الإسرائيلية؛ ورفعوا شعارات تندد باستمرار العدوان، وكذلك بالدعم الألماني لحكومة الاحتلال.

كذلك حذت العاصمة البريطانية لندن، حذو العديد من الدول الاوروبية. وشارك آلاف البريطانيين، في ساحة البرلمان وسط العاصمة لندن، بتنظيم من 'حملة التضامن مع فلسطين'، ودعما لغزة واستنكارا للجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

ووصلت شرارة الاحتجاجات الطلابية الى جامعة ماكغيل إحدى الجامعات الرائدة في كندا، رفع خلالها الطلاب لافتة تؤكد عدم السماح بان تكون جامعتهم شريكة في الإبادة الجماعية. وأمام الحرم الجامعي بمدينة مونتريال أقام طلاب مخيما للتعبير عن دعمهم لفلسطين، مطالبين جامعتهم بـ 'إنهاء استثماراتها المالية في الشركات التي تدعم الهجمات الإسرائيلية على غزة'، وسط تعزيزات أمنية كبيرة خارج أسوار الحرم الجامعي.

وهذا حشد كبير في مدينة ناغويا اليابانيه دعماً ومساندة لفلسطين وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.