بالصور.. الجامعات الإيرانية تنظم وقفات داعمة لطلاب الجامعات الأميركية

العالم – إيران

وتجمعت حشود غفيرة من طلاب وأساتذة جامعات أمير كبير وشهيد بهشتي وعلم وصنعت في طهران والعديد من طلاب الجامعات الأخرى ظهر اليوم الأحد، دعماً للانتفاضة الطلابية المناهضة للصهيونية في أميركا والدول الأوروبية.

وردد المحتشدون شعارات مثل "الله أكبر" و"يجب تدمير الكيان الصهيوني" و"فلسطين منتصرة" و"الموت لأميركا".

كما يقام تجمع طلابي تضامني مع الطلاب الأميركيين والأوروبيين الداعمين لفلسطين اليوم الأحد، الساعة 18:30 أمام جامعة طهران.

وكانت وزارة التعليم العالي الإيرانية قد أعلنت في بيان لها عن تنظيم تجمع وطني لجميع الأكاديميين من كافة أنحاء إيران اليوم الأحد 28 إبريل بعد صلاة الظهر لإدانة جرائم الكيان الصهيوني ونصرة أهل غزة المظلومين.

وقال البيان إن الأكاديميين في إيران يعلنون دعمهم للأساتذة والطلاب المحتجين على جرائم الكيان الصهيوني قاتل الأطفال من خلال تنظيم تجمعات جماهيرية بعد أداء صلاة الظهر في المساجد والساحات الرئيسية للجامعات في مختلف أنحاء إيران.

وأضاف أن الانتفاضة الأخيرة للأكاديميين، خاصة في العديد من الجامعات الكبرى في أميركا وأوروبا دفاعا عن شعب فلسطين المظلوم وإدانة الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب التي أدت إلى استشهاد أكثر من 34 ألف إنسان من أهل غزة العزل في غضون 6 أشهر فقط، تأتي ضمن الحركة الطلابية غير المسبوقة للدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم والمناهضة للكيان الصهيوني الغاصب في أميركا وأوروبا.

وتابع البيان أن الأكاديميين في جميع أنحاء العالم، وخاصة الدول الأميركية والغربية، قد أسسوا حركات إنسانية تقوم على الدفاع عن الإنسانية وحقوق الإنسان، وأطلقوا موجة قوية من الدعم لأهل غزة المظلومين.