في الضفة الغربية.. المستوطنون يقتحمون الاقصى وقوات الاحتلال تقتحم البلدات!

العالم - خاص بالعالم

العدوان الإسرائيلي متواصل على الضفة الغربية على غرار قطاع غزة حيث قامت قوات الاحتلال باقتحامات واعتقالات في عدد من المناطق.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن المئات من المستوطنين والمتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ الصباح في سادس أيام ما يسمى عيد الفصح اليهودي مع تأمين شرطة الاحتلال لاقتحام المسجد.

وخرج المستوطنون من باحات المسجد الأقصى المبارك عقب اقتحامه صباحاً عبر باب السلسلة إلى البلدة القديمة أمام أعين المبعدين عن المسجد المبارك بقرارات الاحتلال وهم يجلسون في أقرب نقطة من باحاته .

هذا وشنّت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اقتحامات ليلية واسعة لمناطق الضفّة الغربية المحتلة، حيث دارت اشتباكات مع المقاومين، واعتقلت عدداً من المواطنين بعدما داهمت منازلهم.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمال الضفّة الغربية المحتلة، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين، الذين أجبروها على الانسحاب.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال، عددا من القرى غرب جنين، بالتزامن مع تواصل اقتحامها لقرية جلبون لليوم السابع على التوالي، شمال شرق المحافظة.

أمّا في طولكرم، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا بلدة علار شمالي طولكرم وجابت شوارعها وعددا من احيائها وتمركزت في منطقتها الغربية، في الوقت الذي نشرت دورياتها في سهل علار عند مدخل البلدة واعتقلت 4 شبان بعد اقتحام منازلهم في البلدة .

المشهد انسحب على رام الله ايضا، حيث داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بيت سيرا غرب المحافظة، وفتشت عددا من المنازل وأخضعت ساكنيها لتحقيق ميداني. وأشارت مصادر إلى أنّ مواجهات اندلعت في القرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان من مخيم عقبة جبر غربي أريحا وبلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية، اضافة إلى اصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام.

وارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 8480 وذلك وفقا لبيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.