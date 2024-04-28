رئيس أركان الاحتلال يصادق على خطط المراحل القادمة من حرب غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وقال المتحدث باسم الجيش اليوم الأحد، إن هاليفي أجرى عشية حلول عيد الفصح اليهودي الثاني، حوارا وصادق على الخطط للمراحل القادمة من الحرب برفقة قائد المنطقة الجنوبية، الجنرال يارون فينكلمان وجميع قادة الفرق والألوية التابعة للقيادة.

وجاءت المصادقة في وقت تعالت فيه الاصوات المعارضة لإستمرار الحرب في غزة.

وقال الكاتب الإسرائيلي المعروف رونين برغمان، إنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باع الوهم "للإسرائيليين" على مدار الأشهر الماضية بأن الضغط العسكري سيسهم في استعادة الأسرى، وهذا ما لم يحصل. وأضاف الكاتب، أنه قريبًا سينكشف كم الوهم الذي باعته الحكومة والجيش للإسرائيليين حول مجريات الحرب على قطاع غزة واقتراب تحقيق أهدافها.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 205 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.