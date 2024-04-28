الأحد ٢٨ أبريل ٢٠٢٤
٠٥:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الإيراني: انتفاضة الطلبة والنخب في الغرب لن تخمد بممارسة العنف

الرئيس الإيراني: انتفاضة الطلبة والنخب في الغرب لن تخمد بممارسة العنف
الأحد ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن انتفاضة الطلاب والأساتذة والنخب في الغرب التي انطلقت دعما لشعب غزة المظلوم حدث عظيم وله جوانب واسعة ولن تخمد عبر الاعتقالات وممارسة العنف.

العالمإيران

وفي اجتماع مجلس الحكومة مساء اليوم الأحد أضاف رئيسي آن القمع الشديد للاحتجاجات الطلابية المناهضة للصهيونية وضرب واعتقال الأساتذة والطلاب في الجامعات الغربية، خاصة في الولايات المتحدة، جزء آخر من فضيحة مدعي حرية التعبير، وأردف: اليوم، بفضل الدماء الطاهرة لشهداء غزة المظلومين، انكشف لشعوب العالم أكثر من أي وقت مضى عن الوجه الحقيقي للحضارة الغربية، ومن الواضح أن مدعي حرية التعبير ليسوا ملتزمين بأي شيء سوى الحفاظ على هيمنتهم.

ووصف انتفاضة الطلاب والأساتذة والنخب الغربية نصرة لشعب غزة المظلوم بالحدث الكبير ذو الأبعاد الواسعة، مثمناً الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام، وخاصة الإعلام الوطني الإيراني، في كشف وتوثيق حقيقة الغرب، وأضاف: لا شك أن هذه الانتفاضة والصحوة ضد الظلم والجريمة والهيمنة لن تخمد بالعنف والضرب والاعتقال للأساتذة والطلاب.

روابط ذات صلة

شرارة الاحتجاجات الطلابية تجتاح امريكا والعديد من دول العالم

تعامل الغرب مع احتجاجات الطلاب يفضح ادعاءاته الكاذبة في حرية الراي

مفتي عمان يدعو لتعميم تظاهرات جامعات أمريكا الداعمة لفلسطين

انتفاضة الطلاب الأمريكيين ضد العدوان على غزة