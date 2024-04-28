الرئيس الإيراني: انتفاضة الطلبة والنخب في الغرب لن تخمد بممارسة العنف

العالم – إيران

وفي اجتماع مجلس الحكومة مساء اليوم الأحد أضاف رئيسي آن القمع الشديد للاحتجاجات الطلابية المناهضة للصهيونية وضرب واعتقال الأساتذة والطلاب في الجامعات الغربية، خاصة في الولايات المتحدة، جزء آخر من فضيحة مدعي حرية التعبير، وأردف: اليوم، بفضل الدماء الطاهرة لشهداء غزة المظلومين، انكشف لشعوب العالم أكثر من أي وقت مضى عن الوجه الحقيقي للحضارة الغربية، ومن الواضح أن مدعي حرية التعبير ليسوا ملتزمين بأي شيء سوى الحفاظ على هيمنتهم.

ووصف انتفاضة الطلاب والأساتذة والنخب الغربية نصرة لشعب غزة المظلوم بالحدث الكبير ذو الأبعاد الواسعة، مثمناً الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام، وخاصة الإعلام الوطني الإيراني، في كشف وتوثيق حقيقة الغرب، وأضاف: لا شك أن هذه الانتفاضة والصحوة ضد الظلم والجريمة والهيمنة لن تخمد بالعنف والضرب والاعتقال للأساتذة والطلاب.