تعليق أكبر مفاعل نووي في بلد أوروبي!

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وتم ذلك بسبب الصيانة السنوية حتى 8 مايو المقبل بسبب "مشكلات فنية".

وقال البيان إن تمديد توقف عمل مفاعل "أولكيلوتو-3 " النووي لمدة أربعة أيام، هو التأجيل السادس في إعادة المفاعل إلى العمل.

وأضاف البيان أن تعليق العمل المخطط له بدأ في مطلع مارس الماضي، وكان من المقرر أن ينتهي في 8 أبريل الجاري.

وقال بيان منفصل إن توقف عمل المفاعل "أولكيلوتو-3" سيتداخل مع توقف عمل المفاعل "أولكيلوتو-2"، الذي توقفت عملياته اليوم الأحد لأكثر من أسبوع للسماح أيضا بأعمال الصيانة.

يشار إلى أنه تم تشغيل المفاعل "أولكيلوتو-3"، بقدرة 1600 ميغاوات على الساحل الغربي لفنلندا، في العام الماضي.