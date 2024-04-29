ساعات حاسمة يعيشها كيان الاحتلال.. ما السبب؟ +فيديو

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا الى ان رئيس المعارضة يايئر لابيد قال ان هناك مفاضلة الان ما بين اعادة الاسرى الاسرائيليين الى بيوتهم وما بين الابقاء على وزير الامن الاسرائيلي ايتمار بنى غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش داخل الحكومة الاسرائيلية،لافتا الى ان هذه التصريحات اتت بعد تصريحات سموتريش انه في حال ذهبت الحكومة الحالية الى صفقة تبادل فانه سيقوم باسقاط هذه الحكومة .

واضوح ان هذا يعني ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الان يقف ما بين فكي الكماشة فهو من جهة يعرف ان الشارع الاسرائيلي بات يضج من محاولات الهروب من استحقاقات الصفقة والتلاعب، وفي المقابل يعرف ان الذهاب الى صفقة في ظل وجود يمين الذي يقيم هذه الحكومة يعني اعلانه وفاة الحكومة مسبقا.

وبين مراسلنا ان وزير الحرب السابق ورئيس هيئة اركان جيش الاحتلال السابق ورئيس حزب حاليا موشيه يعلون هاجم نتنياهو بشكل كبير كما قال ان شخص مثل بني غفير وسموتريش يغلقون الكيان الاسرائيلي وحان الوقت لهذه الحكومة التي يصفها بحكومة الخراب ان يقال لها كفى والذهاب الى انتخابات مبكرة.

وتابع ان هذه التصريحات تاتي بالاضافة الى تصريحات بني غانتس الذي قال انه لا يعارض الهجوم على رفح ويعتقد انها معركة ضرورية ولكن يعتقد ان عودة الاسرى هي الاكثر اهمية، وهدد انه في حالة عدم التجاوب مع الصفقة التي طرحها الجانب المصري فانه سيغادر الحكومة وسيعمل على اسقاطها.

ولفت مراسلنا الى اننا امام ساعات حاسمة داخل الكيان الاسرائيلي لاسيما وان حركة حماس قالت انه لا يوجد لديها تحفظات كبيرة على الورقة المصرية.

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