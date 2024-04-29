الشيكل يقفز مقابل الدولار.. هذه هي الأسباب

العالم – فلسطين المحتلة

وبحسب "وكالة معا" الفلسطينية، فإن السبب الرئيسي هو المفاوضات المتقدمة للإفراج عن المختطفين، وطالما أنها تتقدم يتقدم الشيكل. وشهدت قيمة الشيكل في الآونة الأخيرة تقلبات كبيرة نتيجة الحرب، فالصمت النسبي أو شائعات إطلاق سراح الأسرى تقوي الشيكل، كما أن اشتعال الحرب أو إغلاق باب المفاوضات يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف.

ويبدو الآن أن المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين تسير على قدم وساق: أكد نائب السنوار أن وفد حماس سيجتمع اليوم في القاهرة مع الوسطاء، وقال وزير الخارجية الأمريكي لينكولن في الرياض إن حماس لديها "دعم سخاء للغاية" "العرض - وكل ذلك يشجع متداولي العملات.

من المتوقع أن يستمر التقلب في سعر الصرف، حيث من المتوقع أن تشهد وول ستريت أسبوعًا عاصفًا (قرار سعر الفائدة، والتقارير الواردة من عمالقة التكنولوجيا وتقرير التوظيف) وكذلك المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المختطفين سيعرف المزيد من الصعود والهبوط، وسيؤثر على الشيكل.