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سويسرا.. إغلاق معهد أبحاث بسبب منشور يدعم فلسطين

سويسرا.. إغلاق معهد أبحاث بسبب منشور يدعم فلسطين
الإثنين ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت جامعة برن السويسرية، الاثنين، إغلاق “معهد بحوث الشرق الأوسط والمجتمعات الإسلامية” على خلفية منشور يدعم الفلسطينيين نشره أحد أكاديمي المعهد.

العالم فلسطين المحتلة

وبحسب "القدس العربي"، ذكرت إدارة جامعة برن في بيان أن قرار إغلاق المعهد بوضعه الحالي جاء بناء على نتائج التقرير الذي أعد في إطار التحقيق الإداري، وأضاف البيان أنه “سيعاد تنظيم” الأعمال المتعلقة بالموضوع.

وأدان رئيس الجامعة الأستاذ د. كريستيان لومان في البيان “جميع أشكال العنف والتمييز”، معتبرا منشور الأكاديمي (لم يذكر اسمه) “معاديا للسامية”.

وقال: “الموضوع يتعلق بالجدل الحالي حول التمييز بين الأديان، لا سيما معاداة السامية”.

وسبق أن طرد أحد الأكاديميين في المعهد من عمله بعد ما نشر تعليقا إيجابيا على رد فعل حماس تجاه إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم إصدار مجلس الأمن قرار بوقف القتال فورا، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية” وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

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