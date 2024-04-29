مسؤولة بأسطول الحرية: زمن الافلات الاسرائيلي قد ولى +فيديو

العالم - ضيف وحوار

وقالت لميس الديك لقناة العالم الإخبارية خلال برنامج "ضيف الحوار" حول سؤال كيف يمكن ان تتعامل مع حجم التهديدات التي تواجه الاسطول البحري الذاهب لقطاع غزة؟

قالت عضو الفريق القانوني لاسطول الحرية: "قمنا باعداد الاحتياطات اللازمة لمواجهة تهديدات الحكومة الاسرائيلية الاجرامية المتملثة بمنع ومهجامة السفن . فنحن مستعدون ليس فقط كمحاميين لكننا نسقنا مع العديد من الحكومات في العالم ليقدموا شكاوي ضد اسرائيل اذا ماقاموا بعمل غير قانوني على متن الاسطول واعترضوه.ونحن نعمل مع المحامين في الولايات المتحدة بالاضافة الى ممثلي الحكم المحلي ومجالس المدن لذلك نحن عازمون على المضي قدماً، وسنحملهم المسؤولية مهما كانت نيتهم وما سيفعلون.

هل هناك جهد قانوني حتى من دول مشاركة في هذا الاسطول من اجل مساندتكم ؟



الديك: لدنيا ممثلين قانونيين يتصلون يوميا مع نشطاء الاسطول ويعملون في 30 دولة حول العالم. نحن نعتزم الحصول على استجابة قانونية و تنسيق قانوني فوري، وحراكنا ليس قانونيا فقط من حيث اعداد القضايا لكن فيما يتعلق بالامم المتحدة، كذلك نسعى لبيان استباقي يخبر الحكومة الاسرائيلية انه تم اخطارك بانك قدمت تهديدات اجرامية، وسوف نتخذ الاجراءات اللازمة لذلك ونعمل على حشد المحاميين على المستوى الدولي.



من ناحية قانونية ماذا تمثل الضغوطات التي يتعرض لها النشطاء وهم يتحدثون بشكل سلمي انهم ذاهبون لكسر حصار قطاع غزة؟



الديك: هذا هو خرق للعهد وليس للقانون الدولي فحسب وكذلك خرق للقانون البحري، كما انه يتعارض بشكل مباشر مع اوامر محكمة العدل الدولية. ليس مرة واحدة بل مرتين وهوا انتهاك لقرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة, وفي هذه الحالة يجب ان تكون الجمعية العامة الجديدة في مجلس الامن مستعدة لاتخاذ اجراء على الارض, وكما رايتم ان النشطاء لا يتاثرون بالتهديدات الاسرائيلية فهم ليسوا خائفين في الواقع بل مصرين على مواجهة التهديدات.

ماهي رسالتك كمستشارة قانونية ومحامية ماذا تقولين للعالم وانتي تشاهدي حجم هذه الجرائم في قطاع غزة؟



الديك: لقد انتهى زمن الافلات الاسرائيلي من العقاب سنصل الى كل جندي اسرائيلي وكل مستوطن ليس فقط في المحاكم الدولية ولكن في كل محكمة، واسمحوا لي ان اخبركم انه يتم التنسيق بيننا في كل مرة أمام كل قطرة دم سفكت ليس الان فقط بل نحصيها منذ عام 1948م.