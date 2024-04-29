فيديو خاص: هكذا أحيت إيران اليوم الوطني للخليج الفارسي

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هنا وعلى مياه الخليج الفارسي ومن على متن بارجة الشهيد منجزي وإحياء لليوم الوطني للخليج الفارسي، عقد ملتقى 'الخليج الفارسي' تكريما ليوم ال29 من ابريل نيسان، ذكرى طرد البرتغاليين من جزيرة هرمز في العهد الصفوي وتحرير الخليج الفارسي على يد القوات العسكرية الايرانية عام 1622 ميلادي.



وقال قائد المنطقة الثانية البحرية لحرس الثورة الاسلامية في بوشهر العميد البحار حيدر هنريان مجرد لمرسل العالم: "دفاعا عن الخليج الفارسي حارب الإيرانيون ووقفوا بوجه الاعداء وقاواموهم، جبهة المقاومة تمتد من الخليج الفارسي إلى البحر الأحمر والبحر المتوسط متحدة أمام العدو خاصة الكيان الصهيوني، وإيران تدعم الشعب الفلسطيني والمقاومة حتى زوال الكيان".



المجتمعون في الملتقى اشاروا الى اهمية الخليج الفارسي واعتبروه مهدا للحضارة الايرانية / فيما اكدوا على دور ومكانة الخليج الفارسي من الناحية الجيوسياسية والتاريخية والقانونية وسيادة ايران على هذا المعبر الدولي.



وقال محافظ مدينة بوشهر احمد محمدي زادة لمراسل العالم: "بما أن الاستكبار العالمي كانت له أطماع في الخليج الفارسي لكن بطولات الإيرانينيين وقت أمام جميع المخططات ونحن اليوم نحيي هذه المناسبة على متن هذه البارجة وفي جزار محطة بوشهر النووية لنعلن أننا على استعداد تام للدفاع عن هذه المياه ونحذر من يخطأ في محاسباته أمامنا".



رسائل عدة حملها الاجتماع في طياته والتي تشير الى أن الشعب الايراني ورغم المؤامرات التي تحاك ضده، حافظ على وطنه وسيبقى اسم الخليج الفارسي متألقا كرمز للسلام والصداقة بحسب ما اشار اليه المشاركون.



يمثل الخليج الفارسي نموذج من مكان حصل على أسمه من تاريخه ولا يمكن محو هذه التسمية من الوثائق، الأمر الذي حصل بمقاومة شعب أمام الاستعمار.